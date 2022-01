La definizione e la soluzione di: Passa tra i fili dell ordito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPOLA

Significato/Curiosità : Passa tra i fili dell ordito

ordito L'ordito o catena è l'insieme di fili che, unitamente a quelli della trama, concorrono a formare un tessuto. I fili dell'ordito sono tesi sul telaio, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

