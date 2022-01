La definizione e la soluzione di: Orbita attorno a una stella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANETA

Significato/Curiosità : Orbita attorno a una stella

Disco protoplanetario Un disco protoplanetario è una struttura discoidale di gas e polveri in Orbita attorno a una stella o, più spesso, a una protostella. I dischi protoplanetari ...

