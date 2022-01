La definizione e la soluzione di: Un occasione in cui volano pugni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RISSA

Significato/Curiosità : Un occasione in cui volano pugni

Partito Socialista Italiano (2007) (sezione Le elezioni regionali in Emilia-Romagna, in Calabria e le altre di settembre 2020) 30 settembre 2013). «La bagarre culminata in urla, fischi, schiaffi, spintoni, pugni, microfoni che volano scoppia quando prende la parola il segretario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con occasione; volano; pugni; Abile nel cogliere l occasione ; L occasione lo fa ladro; Un’occasione per prolungare il weekend; Si dice di occasione sfuggita, persa; volano o non passano mai; volano grosse nei litigi; Il tennis con il volano ; Le loro sedute sorvolano distese di neve; Chi vi sale prende pugni ; Chi vi sale, prende potenti pugni ; Ammaccati dai pugni ; In gergo, i pugni sferrati in una rissa; Cerca nelle Definizioni