La definizione e la soluzione di: Non perde mai la calma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FLEMMATICO

Significato/Curiosità : Non perde mai la calma

Squadra Speciale Cobra 11 Semir è sempre positivo e non perde mai la calma; persino osservazioni circa la sua origine turca non lo turbano. Dopo la morte di suo padre ha assunto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con perde; calma; Portato a perde re le staffe; La subisce chi perde ; È facile perde rvisi; Lo è chi non si perde in chiacchiere; calma re, rabbonire; calma rsi, tranquillizzarsi; calma ti, placati; Un infuso calma nte; Cerca nelle Definizioni