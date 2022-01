La definizione e la soluzione di: Nominato con votazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELETTO

Significato/Curiosità :

L'isola dei famosi (undicesima edizione) nomination, poiché ancora in votazione contro Jonás Berami, capitano della squadra vincente. Simona Ventura è con il 67% di votazione eliminata. Accetta di restare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

