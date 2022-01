La definizione e la soluzione di: Nelle trasmissioni televisive consente di eliminare molti fili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : RADIOMICROFONO

Significato/Curiosità : Nelle trasmissioni televisive consente di eliminare molti fili

Telecomunicazione (reindirizzamento da Sistema di telecomunicazioni) digitale ha consentito di ottenere trasmissioni ad alta definizione eliminando molti dei difetti delle trasmissioni analogiche. Ad oggi Nelle telecomunicazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con nelle; trasmissioni; televisive; consente; eliminare; molti; fili; Corre nelle dicerie; Le aperture nelle due fosse nasali; Tabelle nelle stazioni; Fischiano... nelle sparatorie; Nelle trasmissioni TV è il contrario della diretta; Servono per le trasmissioni di dati; trasmissioni come Morgana di Michela Murgia ing; Alcune trasmissioni TV l'hanno in studio; Ha diverse reti televisive ; Possono essere radiofoniche e televisive ; La fascia di trasmissioni televisive prima dei TG più seguiti; Una serie di trasmissioni televisive ; consente di valutare l intensità dei terremoti; consente il ricircolo dell aria in ambienti chiusi; consente di accedere dove è proibito; consente alti salti; eliminare olio o unto da una superficie; Icona sul desktop per eliminare i file; Permette di eliminare le piccole scabrosità; eliminare grassi, calorie... e rifiuti; Tende a riportare allo studio molti giovani; Prendono molti pesci; molti Statunitensi lo spalmano sul pane; Ne ha molti il disgraziato; Passa tra i fili dell ordito; Si vendette ai fili stei; I fili stei obbligarono Sansone a farla girare; Inventò il telegrafo senza fili ; Cerca nelle Definizioni