La definizione e la soluzione di: La nave la accosta alla banchina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FIANCATA

Significato/Curiosità : La nave la accosta alla banchina

Glossario dei termini marinareschi (A-B) a una banchina. accostata mutamento di rotta. Acque territoriali la fascia di mare sino a 12 miglia dalla costa. Addietro la parte della nave a poppavia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con nave; accosta; alla; banchina; La nave degli Inglesi; Porzione di proprietà di una nave ; Lo scheletro della nave ; nave che giace sui fondali; Figura retorica in cui si accosta no gli opposti; Avvicinarsi, accosta rsi; Si accosta no alla tavola; Si accosta all'aereo in pista; In fondo alla gamba; La fa il cane alla casa; Sono eccellenti preparati alla chitarra; L anomala colorazione gialla della pelle; banchina nel porto; Avviene su una banchina ; Approdare alla banchina ; Una banchina delle stazioni; Cerca nelle Definizioni