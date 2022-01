La definizione e la soluzione di: Il momento presente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ADESSO

Significato/Curiosità : Il momento presente

presente indicativo stato o avvenimento presente. Si osservi ad esempio il seguente enunciato: In questo momento esco di casa È chiaro che il momento dell'azione viene visto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

