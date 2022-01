La definizione e la soluzione di: Ha molti siti dichiarati Patrimonio dell Umanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ITALIA

Significato/Curiosità : Ha molti siti dichiarati Patrimonio dell Umanita

Patrimoni dell'umanità della Francia I patrimoni dell'umanità della Francia sono i siti dichiarati dall'UNESCO come Patrimonio dell'umanità in Francia, la quale è divenuta parte contraente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

