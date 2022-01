La definizione e la soluzione di: A metà giornata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RN

Significato/Curiosità : A meta giornata

Pasto (sezione Pasto di metà giornata) giornata sono generalmente tre. In media, il primo pasto della giornata dovrebbe apportare il 25% dei quantitativi necessari, quello a metà giornata circa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

