La definizione e la soluzione di: Macchina per arricciare il pelo di certe stoffe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RATINATRICE

Altre definizioni con macchina; arricciare; pelo; certe; stoffe; Sale in macchina solo per posteggiare; Una macchina fotografica della Canon; macchina affusolatrice; Una macchina con la lama a ruota dentata; Feste celebrate nel pelo ponneso; Generale e letterato dell antica Grecia autore della Guerra del pelo ponneso; Cane dal lungo pelo ondulato; Un antica città del pelo ponneso legata a Creta; Si forma in certe lampade; I cibi che si consigliano in certe diete; La trombetta, il cappellino e i coriandoli di certe feste; Gli uomini di certe carovane; Insiemi di stoffe usate come rivestimento interno di abiti; Come le stoffe lucide e morbidissime; I colori delle stoffe ; Voluttuosi e pregiati tagli di stoffe ; Cerca nelle Definizioni