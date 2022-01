La definizione e la soluzione di: La luminosità propria degli occhi dei felini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : GATTEGGIAMENTO

Significato/Curiosità : La luminosita propria degli occhi dei felini

Lynx (zoologia) (sezione Un felino poco conosciuto fino al XX secolo) «baffi», si trovano sul muso, al di sopra degli occhi, sulle guance e a livello dei piedi: come per tutti i felini, sono un organo del tatto molto sensibile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con luminosità; propria; degli; occhi; felini; Radiosità, luminosità ; luminosità , limpidezza; Astri che emettono un'eccezionale luminosità ; Le variazioni della luminosità delle stelle; Un test per essere ammesso alla prova vera e propria ; Ogni rístorante vanta la propria ; Espressione che indica l impossibilità di poter esprimere la propria opinione; Un piccolo gruppo razziale che conserva propri costumi e propria lingua; L antica mitologia degli dèi scandinavi; La nave degli Inglesi; Il sistema operativo degli iPhone; Quello degli Abruzzi è in provincia di Teramo; Forma una coltre con i fiocchi ; Un umore dell occhi o; occhi ata espressiva; Una pioggia con i fiocchi ; Il più grosso dei felini ; felini invidiabili per la vista; Striato come grossi felini asiatici; felini con la criniera;