La definizione e la soluzione di: Il lavoro da casa, anziché in ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SMARTWORKING

Significato/Curiosità : Il lavoro da casa, anziche in ufficio

Episodi di The Office (seconda stagione) (categoria P1258 letta da Wikidata) Ciononostante, Michael dà libero adito alle battute sessiste di Todd, dimostrando di vivere nella sua ombra. Nel frattempo, fa visita in ufficio la madre di Pam: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

