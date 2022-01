La definizione e la soluzione di: Un infiammazione come il ginocchio della lavandaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BORSITE

Significato/Curiosità : Un infiammazione come il ginocchio della lavandaia

Borsite anche "ginocchio della lavandaia" infrapatellare, detta anche "ginocchio del posatore" Le borsiti sono più frequenti nel sesso maschile (anche come conseguenza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

