La definizione e la soluzione di: Indice della ricchezza nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PIL

Significato/Curiosità : Indice della ricchezza nazionale

ricchezza nazionale paesi più sviluppati è la ricchezza familiare netta che riflette gli investimenti sulle infrastrutture. La ricchezza nazionale può fluttuare, come è stato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

