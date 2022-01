La definizione e la soluzione di: Impronta ricavata da una figura in rilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CALCO

Significato/Curiosità : Impronta ricavata da una figura in rilievo

Technicolor (categoria P856 letta da Wikidata) figura 5. Nella figura 5, che ha lo scopo di illustrare l'intero procedimento Technicolor Process 3, non è messa in evidenza la struttura in rilievo delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con impronta; ricavata; figura; rilievo; L impronta personale dell autore; Un'impronta del polpastrello; La impronta dell'autore; impronta per monete; La fibra tessile ricavata dall agave; Quella rossa viene ricavata dall ematite | Venerdì 26 novembre 2021; Il tipo di carne ricavata dalla pecora; Opera di Verdi ricavata da un dramma di Victor Hugo; La costellazione raffigura ta nella bandiera dell Australia; figura ritmica del jazz; figura geometrica da avere sempre in auto; Una figura universitaria; Un rilievo montuoso di forma allungata; Uno scontro armato di scarso rilievo ; Tipo di rilievo calcareo; Importante rilievo della superficie terrestre; Cerca nelle Definizioni