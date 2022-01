La definizione e la soluzione di: Grosso modo, all incirca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SUPPERGIÙ

Significato/Curiosità : Grosso modo, all incirca

Numidia Mauretania (all'incirca l'attuale Marocco) e i territori controllati da Cartagine (la zona dell'attuale Tunisia). Corrispondeva quindi, Grosso modo, alla parte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con grosso; modo; incirca; Un grosso uccello migratore; grosso uccello rapace americano; grosso pesce munito di un aculeo velenoso; Il 747 grosso aereo; Spinge ad agire in modo sconsiderato e violento; modo d abbigliarsi; Una salsa di pomodo ro... ristretta; In modo severo; Cinque dozzine all incirca ; A occhio e = all'incirca ; Una quantità all'incirca intorno a dodici; All'incirca due decine di unità; Cerca nelle Definizioni