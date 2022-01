La definizione e la soluzione di: Grave forma di sclerosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SLA

Significato/Curiosità : Grave forma di sclerosi

sclerosi multipla La sclerosi multipla (SM), chiamata anche sclerosi a placche, sclerosi disseminata o polisclerosi, è una malattia autoimmune cronica demielinizzante, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con grave; forma; sclerosi; grave scomunica; È più grave se è deformante; Quello della strada compie un grave reato; E grave ... nel caffè; Li forma no i dimostranti; Si forma in certe lampade; forma no l ordito; È più forma le di ti; Forma di sclerosi ; Le indurisce la sclerosi ; Cerca nelle Definizioni