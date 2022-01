La definizione e la soluzione di: La gassosa della Coca Cola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPRITE

Significato/Curiosità : La gassosa della Coca Cola

Eruzione Coca-Cola Light e Mentos di Coca-Cola ipocalorica come la Coca-Cola Light, che produce una rapidissima formazione di bollicine di anidride carbonica espulse dalla bocca della bottiglia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

coca, Sprite, Pepsi, cedrata..; Ghiacciolo Algida alla coca cola, fragola e limone; Ci sono quelli di coca in Spagna e Conwy in Galles; Una diffusissima coca; Soffrono dolori articolari; __ muscolare: un tipo di iniezione; Prove per studenti non particolarmente impegnative; Un cioccolato dolce;