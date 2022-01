La definizione e la soluzione di: La funzione dei vegetali favorita dalla clorofilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FOTOSINTESI

Significato/Curiosità : La funzione dei vegetali favorita dalla clorofilla

Concime (sezione Classificazione dei concimi) enzimi. Boro, per la riproduzione Manganese, interviene nella sintesi della clorofilla, attiva gli enzimi Rame, presente nella clorofilla, attiva gli enzimi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

