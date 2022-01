La definizione e la soluzione di: Fuga precipitosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RITIRATA

Significato/Curiosità : Fuga precipitosa

Fuga di Vittorio Emanuele III (genericamente nota anche come Fuga di Pescara, Fuga di Ortona o Fuga di Brindisi) consistette nel precipitoso abbandono della capitale – all'alba del 9 settembre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

