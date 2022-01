La definizione e la soluzione di: Il frullato con il ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRAPPÈ

Significato/Curiosità : Il frullato con il ghiaccio

frullato India, il lassi è un frullato o frappé che comprende ghiaccio tritato, yogurt, a volte zucchero e spesso mango; al sud, i frullati di ananas fatti con ghiaccio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

