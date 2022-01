La definizione e la soluzione di: Fanno girare certi coperchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CERNIERE

Significato/Curiosità : Fanno girare certi coperchi

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con fanno; girare; certi; coperchi; Si fanno per strizzare; Si fanno con l esperienza; Con quella di agnello si fanno corde di violino; Vi si fanno stragi di bovini; I Filistei obbligarono Sansone a farla girare ; Rivoltare le cose a proprio favore: rigirare la __; Si batte per girare ; L ambiente dove si sceglie di girare un film; Lo sono certi fuochi; Violaceo... come certi nasi; Un esperto che viene consultato in certi processi; Ortaggi che ci ricordano certi nasi; Il coperchi o... del motore; Hanno tutti il coperchi o; Il coperchi o a protezione de la coppa dell'olio; Fa le pentole ma non i coperchi ;