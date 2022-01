La definizione e la soluzione di: La familiare lasciata nel box. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : STATION WAGON

Significato/Curiosità : La familiare lasciata nel box

10 giorni senza mamma accompagnare la sorella in una vacanza relax a Cuba, lasciando l'intera gestione familiare nelle mani del marito. Carlo accetta la sfida, malgrado la fisiologica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

