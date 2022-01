La definizione e la soluzione di: Lo è l ente che distribuisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EROGATORE

Significato/Curiosità : Lo e l ente che distribuisce

Enel (reindirizzamento da ente Nazionale per l'Energia Elettrica) (originariamente ENEL, acronimo di ente Nazionale per l'energia ELettrica) è una multinazionale Italiana dell’energia e uno dei principali operatori integrati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

