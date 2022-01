La definizione e la soluzione di: Fu eletto fra Segni e Leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SARAGAT

Significato/Curiosità : Fu eletto fra Segni e Leone

Giovanni Leone 1963 (Governo Leone I) e nel 1968 (Governo Leone II). Nominato senatore a vita nel 1967 dal presidente Saragat, il 24 dicembre 1971 fu eletto presidente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

