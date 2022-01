La definizione e la soluzione di: Un Corpo che tutela la pubblica sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CRIMINALPOL

Significato/Curiosità : Un Corpo che tutela la pubblica sicurezza

Polizia di Stato (reindirizzamento da Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) La Polizia di Stato (in precedenza Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è un Corpo di polizia ad ordinamento civile, che fa parte delle forze di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

