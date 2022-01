La definizione e la soluzione di: Il corpo che insegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DOCENTE

Significato/Curiosità : Il corpo che insegna

insegna altri significati, vedi insegna (disambigua). Un'insegna è l'emblema di un'autorità, specialmente governativa, oppure un simbolo che indica una funzione, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

