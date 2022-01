La definizione e la soluzione di: Con quella di agnello si fanno corde di violino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MINUGIA

Significato/Curiosità : Con quella di agnello si fanno corde di violino

Viola (strumento musicale) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) cordofono della famiglia del violino, nella quale occupa il posto del contralto-tenore, con una tessitura intermedia tra il violino ed il violoncello. Il termine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

