La definizione e la soluzione di: Il colpo di Stato alla sudamericana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOLPE

Significato/Curiosità : Il colpo di Stato alla sudamericana

Processo di riorganizzazione nazionale "piano sistematico" di terrorismo di Stato. La dittatura cominciò con il colpo di Stato militare del 24 marzo 1976, che rovesciò la presidente Isabel Martínez ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

