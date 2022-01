La definizione e la soluzione di: La Clinton ex first lady. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : HILLARY

Significato/Curiosità : La Clinton ex first lady

Hillary Clinton sposata con Bill Clinton dal 1975; a seguito dell'elezione del marito alla carica di Presidente degli Stati Uniti d'America, è stata first lady dal 1993 al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

