La definizione e la soluzione di: In cima allo stelo di grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPIGA

Significato/Curiosità : In cima allo stelo di grano

Altre definizioni con cima; allo; stelo; grano; Una cima ambita da molte spedizioni; In cima alle bielle dei cilindri; Chioma senza cima ; Il pittore fiorentino allievo di cima bue; Bel pappagallo ; Uccelli neri dal becco rosso e giallo ; Un viaggio che allo ntana da casa; Metallo da podio; Così è lo stelo della rosa; Terreno di piante con stelo flessibile; In cima allo stelo del grano; Lampade a stelo ; Nel grano e nel miglio; Gli uccelli che non migrano ; Battitura del grano ; I crivelli per il grano ; Cerca nelle Definizioni