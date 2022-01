La definizione e la soluzione di: In certi orologi ha anche il giorno della settimana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DATARIO

Significato/Curiosità : In certi orologi ha anche il giorno della settimana

Storia della misurazione del tempo delle prime forme di orologi del genere. Gli orologi egizi dividevano il giorno in 12 parti, ciascuna di esse suddivise a loro volta in parti più precise ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con certi; orologi; anche; giorno; della; settimana; Le spese di certi spendaccioni; Fanno girare certi coperchi; Lo sono certi fuochi; Violaceo... come certi nasi; orologi da parete; Vi si regola l orologi o quando ci si reca in un altro Paese; orologi da gare; Campanello elettrico negli orologi -sveglia; Quella rosa si nutre anche di gossip; Il crostaceo detto anche l eremita; L uccello detto anche germano nero; Permette di ascoltare musica anche guidando; Così sono le prime ore del giorno ; Un giorno passato da poco; Il giorno in cui sono nati... gli inesperti; Festività del giorno di Santa Maria Santissima; Indice della ricchezza nazionale; Una faccia della medaglia; Il titolo della terza sinfonia di Beethoven; Un infiammazione come il ginocchio della lavandaia; Rebus 85127 settimana Enigmistica 4685; Rebus 85117 settimana Enigmistica 4685; Rebus 85116 settimana Enigmistica 4685; Rebus 85115 settimana Enigmistica 4685; Cerca nelle Definizioni