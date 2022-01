La definizione e la soluzione di: La cattiva gestione ospedaliera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MALASANITÀ

Significato/Curiosità : La cattiva gestione ospedaliera

Azienda ospedaliera Vito Fazzi 18°09'29.19?E? / ?40.331738°N 18.158109°E40.331738; 18.158109 L'Azienda ospedaliera Vito Fazzi è un ospedale civile HUB di II° livello di rilievo nazionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con cattiva; gestione; ospedaliera; cattiva d animo; Secondo il detto, è cattiva consigliera; Come quartieri... dalla cattiva reputazione; cattiva d animo; Il contenuto alimentare nello stomaco durante la digestione ; Esercizio di potere e gestione su qualcosa; Relativi alla gestione delle risorse; Ingestione volontaria di terra; In quella ospedaliera ... non si sorpassa; Divisione ospedaliera ; Un'unità ospedaliera per le emergenze: __ soccorso; Divisione ospedaliera affidata a un primario; Cerca nelle Definizioni