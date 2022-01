La definizione e la soluzione di: Beni immobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STABILI

Significato/Curiosità : Beni immobili

Bene immobile distingue i Beni in mobili e immobili, sono considerati immobili, per disposizione espressa dell'art. 812 del Codice civile italiano: Tutti gli altri Beni non ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con beni; immobili; Contratto di locazione di beni ; Fare incetta di beni ; Un surreale film di Terry Gilliam con Johnny Depp e beni cio del Toro; Era piccolo in un film di Roberto beni gni del 1988; Situazione di fermezza e immobili tà; Quella delle entrate non è immobili are; Insieme di dati dei beni immobili nazionali; Le iscrizioni di nuovi immobili nella banca dati dell Agenzia delle Entrate; Cerca nelle Definizioni