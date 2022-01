La definizione e la soluzione di: Barca a vela per principianti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LASER

Significato/Curiosità : Barca a vela per principianti

Topper (Barca a vela) Topper è una Barca a vela a deriva mobile disegnata da Ian Proctor. È particolarmente utilizzata per regate giovanili e di principianti in tutto il mondo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con barca; vela; principianti; Imbarca zioni con più scafi; Protegge dal sole la barca lasciata all ormeggio; Sbarca ti... dal l automobile; Un agile barca con la chiglia a bulbo; Svela te dal solutore; Il metodo usato da Socrate per indurre gli interlocutori a rivela re i loro pensieri; Rivela la presenza del fuoco; Che rivela il futuro; Soldati principianti ; È duro per i principianti ; Sport che riserva... ruzzoloni ai principianti ; Scuole per principianti ;