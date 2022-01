La definizione e la soluzione di: Bambini poco coraggiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TIMIDINI

Significato/Curiosità : Bambini poco coraggiosi

Attore bambino enfaticamente di "maledizione dei divi Bambini". Nella realtà tuttavia, sebbene solo un piccolo numero di attori Bambini - come ad esempio Jackie Cooper, Jodie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Lo Stilton dei libri per bambini ; Terribile divinità fenicia alla quale si immolavano bambini ; Ospizi per bambini soli; Vi si mandano i bambini ; poco , ma non del tutto; Possiede ben poco cervello; poco meno che unica; poco ... ipocrita; Poco coraggiosi ; coraggiosi , audaci; Non propriamente coraggiosi ; coraggiosi al limite della sfrontatezza;