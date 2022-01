La definizione e la soluzione di: Si avvista dall alto mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TERRE FERMA

Significato/Curiosità : Si avvista dall alto mare

A volte qualcuno li avvista ; Tubi di avvista mento a bordo dei sommergibili; Notare, avvista re; Ogni tanto c'è chi li avvista ; Liberarsi dall o stato di ipnosi in cui si è caduti; La funzione dei vegetali favorita dall a clorofilla; Reso libero dall e asperità; È avversato dall a Lega per la protezione degli animali; Gli atleti che saltano più in alto ; Albero d alto fusto; Atleta che mira sempre più in alto ; È gustoso al salto ; Un fuorilegge del mare ; Un frutto di mare ; Calmare , rabbonire; Ricorda il mare tra le Spitzbergen e la Novaja Zemlja;