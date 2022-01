La definizione e la soluzione di: Astri girovaghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COMETE

Significato/Curiosità : Astri girovaghi

Storia della letteratura italiana scienziati Copernico e Keplero a rivalutare la formula del movimento degli Astri, e specialmente del Sole e della Terra. Copernico, seguito dagli altri, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

