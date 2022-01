La definizione e la soluzione di: Apparecchio senza filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORDLESS

Telefono (reindirizzamento da Apparecchio telefonico) il termine "Apparecchio radioricetrasmittente" (più spesso "radioricetrasmittente" per ellissi) o i termini ancora più generici "Apparecchio ricetrasmittente" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

