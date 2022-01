La definizione e la soluzione di: Altro nome del tarassaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOFFIONE

Significato/Curiosità : Altro nome del tarassaco

Apigenina prezzemolo e sedano Apigetrina (apigenina 7-glucoside), presente nel caffè tarassaco Vitexina (apigenina 8-C-glucoside) Isovitexina (apigenina 6-C-glucoside) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

