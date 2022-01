La definizione e la soluzione di: Adesivo per legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLLANTE

Significato/Curiosità : Adesivo per legno

Medium-density fibreboard (categoria Derivati del legno) sfibratura (per idrolisi), la lignina stessa viene impiegata come legante, trasformandosi, sotto l'azione del calore e della pressione, in Adesivo termoplastico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con adesivo; legno; Tale è un nastro adesivo morbido al tatto; Piccolo adesivo usato come contrassegno; Nome comune del nastro adesivo ing distillato scozzese; C'è quello adesivo ; Attrezzo per sgrossare il legno ; Mollusco che corrode il legno delle navi; Mario, scultore contemporaneo in legno ; Produce molto legno ; Cerca nelle Definizioni