La definizione e la soluzione di: Abilità, capacità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IDONEITÀ

Significato/Curiosità : Abilita, capacita

Abilità giochi di ruolo#Abilità. Disambiguazione – Se stai cercando le abilità nei videogiochi della serie Pokémon, vedi Abilità (Pokémon). Per abilità si intende ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022

Altre definizioni con abilità; capacità; Sa di contabilità abbrev; Furto effettuato con abilità in un luogo affollato; L abilità ... di chi non si limita a galleggiare; Ondeggiare per mancanza di stabilità ; La capacità di ragionare; Prove di capacità ; La capacità di agire al momento opportuno; capacità innata antica moneta greca; Cerca nelle Definizioni