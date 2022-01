La definizione e la soluzione di: William, navigatore inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BAFFIN

Significato/Curiosità : William, navigatore inglese

Shogun (romanzo) (categoria Romanzi in inglese) dal punto di vista del navigatore inglese John Blackthorne, le cui gesta sono vagamente ispirate alle imprese storiche di William Adams. La narrazione inizia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con william; navigatore; inglese; Film con Robin william s: __ Doubtfire; È fuggente in un film con Robin william s; Sono anche william s; La boy band con cui esordì Robbie william s; Il nome di un comune navigatore satellitare; Martiín Alonso, navigatore ed esploratore spagnolo del Quattrocento; Il navigatore volante del vascello fantasma; Il navigatore che scopri le isole del Capo Verde; Emma grande attrice inglese ; Quotidiano inglese ; Su... in inglese ; È... in inglese ; Cerca nelle Definizioni