La definizione e la soluzione di: Voce raccolta e spiegata in un dizionario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LEMMA

Significato/Curiosità : Voce raccolta e spiegata in un dizionario

dizionario Apple, vedi dizionario (Apple). Il termine dizionario è usato con riferimento a due concetti. Può indicare: l'elenco alfabetico delle parole e delle locuzioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con voce; raccolta; spiegata; dizionario; Artisti lirici dalla voce cavernosa; Veloce senza voce ; Si realizzano aggiungendo una voce su un labiale; Come la voce fuoricampo che racconta; raccolta di quadri; Una raccolta di carte geografiche; Il centro raccolta del... raccolto; Una raccolta di videocassette, CD DVD e pellicole; spiegata dall enigmista; Parola del dizionario ; Noto dizionario della lingua italiana; Il conte che scrisse Piccolo dizionario dei grandi uomini della Rivoluzione; Aggiornano il dizionario ;