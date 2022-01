La definizione e la soluzione di: Vengono cosi definite le email indesiderate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SPAM

email spam Unsolicited Bulk email (UBE) per identificare email indesiderate inviate in grandi quantità e Unsolicited Commercial email (UCE) quando le email di spam hanno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

