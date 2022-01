La definizione e la soluzione di: Tornati in vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RISORTI

Significato/Curiosità : Tornati in vita

Sono tornato Sono tornato è un film del 2018 diretto da Luca Miniero. La pellicola è un remake del film tedesco Lui è tornato (2015), in cui veniva raccontato l'ipotetico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con tornati; vita; I capi ritornati di moda; Frastornati , intontiti; tornati all'interno; tornati sani e salvi; Ricordano i principali avvenimenti della vita di Cristo e della Madonna; Si evita con l ascensore; Il giaccone che evita ai marinai di bagnarsi; La vita è beata se __ è la brigata; Cerca nelle Definizioni