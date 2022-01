La definizione e la soluzione di: Il titolo che spettava agli ufficiali turchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGA

Significato/Curiosità : Il titolo che spettava agli ufficiali turchi

Eyalet d'Egitto (sezione Le guerre contro i turchi) Guerra ottomano-mamelucca del 1516-17 e la perdita della Siria da parte dei turchi nel 1516. L'Egitto venne amministrato come un eyalet dell'Impero ottomano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

titolo che molti Spagnoli si scambiano; Un titolo pontificio; Un altro titolo per indicare il Papa; Il titolo di Ludovico il Moro; Titolo che spettava ai notai del Trecento; spettava al sovrano; spettava all'ultimo in classifica del Giro d'ltalia; La giacca degli ufficiali; Distingue gli ufficiali; Ruolo assegnato ma non ufficializzato lat; ufficiali superiori di primo grado dell'esercito; Quella Minore è in turchia; Azzurro turchino; Città nel sud della turchia; Vi furono sconfitti i turchi