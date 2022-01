La definizione e la soluzione di: Si svolsero nel 1896 per iniziativa di Pierre de Coubertin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : OLIMPIADI DI ATENE

Significato/Curiosità : Si svolsero nel 1896 per iniziativa di Pierre de Coubertin

Willibald Gebhardt (categoria Nati nel 1861) contattò per la prima volta Pierre de Coubertin via lettera, presentandogli il comitato appena costituito e chiedendogli allo stesso tempo di commentare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con svolsero; 1896; iniziativa; pierre; coubertin; Ha ospitato le Olimpiadi 1896 e 2004; La propria quota messa a disposizione per una iniziativa ; Il si all iniziativa ; Si danno a un'iniziativa ; Si cercano per un'iniziativa ; pierre Auguste __, pittore; pierre : famoso sarto; pierre de, noto matematico francese del Seicento; pierre -Auguste, pittore; Cerca nelle Definizioni