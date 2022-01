La definizione e la soluzione di: Susanna, la scrittrice di Salta, Bart!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TAMARO

Significato/Curiosità : Susanna, la scrittrice di Salta, Bart!

Susanna Tamaro Susanna Tamaro (Trieste, 12 dicembre 1957) è una scrittrice italiana. Susanna Tamaro nasce in una famiglia della borghesia triestina; ha un fratello maggiore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con susanna; scrittrice; salta; bart; susanna , scrittrice; susanna ... in famiglia; Pura come susanna ; susanna nota scrittrice; _ Nin, scrittrice ; __ Allende, scrittrice cilena; Susanna, scrittrice ; Una celebre Madame de... scrittrice ; Le qualità che si esalta no; Si salta no digiunando; Fa salta re la rete elettrica; Servono per far salta re; La Simpson madre di bart ; L isola con capitale Hobart ; Un saggio di Roland bart hes: Il __ della scrittura; Edna, la maestra di bart Simpson; Cerca nelle Definizioni